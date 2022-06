FC Barcelona Memphis Depay rechnet mit Barça-Verbleib - 6 Klubs als Abnehmer gehandelt

Memphis Depay macht sich allem Anschein nach keine Gedanken darüber, dass der FC Barcelona im Sommer darauf drängen könnte, einen Transfer anzustreben. Der Mundo Deportivo zufolge ist zwar über einen Verkauf im Sommer nachgedacht worden.

Der niederländische Nationalspieler rechnet allerdings nicht mit einem erneuten Vereinswechsel in den kommenden Wochen. Vielmehr noch steht die Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags zur Debatte.

Depay zeigte sich vor Kurzem in den sozialen Netzwerken enttäuscht über seine erste Barça-Saison, schwor sich aber schon mal ein: "Ich bin hierher gekommen, weil ich für die Mannschaft spielen will. Ich möchte im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielen."