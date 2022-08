Primera Division Memphis Depay: Wechsel geplatzt? Juve-Boss gibt Auskunft

Seit Längerem bemüht sich Juventus Turin um den Transfer von Memphis Depay. In der Zwischenzeit hieß es, die geplante Verpflichtung des Stürmers vom FC Barcelona drohe zu platzen. Vizepräsident Pavel Nedved nimmt Stellung.

Bei der enttäuschenden Nullnummer von Juventus Turin im Auswärtsspiel der Serie A gegen Sampdoria am Montagabend bekleidete Dusan Vlahovic in Massimiliano Allegris 4-3-3-System die einzige Spitze. Moise Kean war eine Viertelstunde vor Spielende in die Partie gebracht worden.

Für die Stürmer-Position hat die Alte Dame schon längere Zeit Memphis Depay im Visier. Vizepräsident Pavel Nedved bestätigte vor besagter Partie vor der DAZN-Kamera das Interesse am Stürmer des FC Barcelona.