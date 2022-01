FC Barcelona : Memphis Depay will Barça wegen Gerüchten um Alvaro Morata verlassen

Der FC Barcelona sieht den Wintertransfermarkt als noch nicht abgeschlossen an. Der Name Alvaro Morata schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Camp Nou. Zu viel für Memphis Depay, der Barça verlassen möchte.

Mit Moratas Ankunft wäre plötzlich ein Stürmer zu viel vorhanden, was auch Memphis Depay bewusst ist. Laut der AS sind gleich mehrere Faktoren dafür verantwortlich, dass der Sommerneuzugang Barça nach nur einem halben Jahr wieder verlassen möchte.

Memphis Depay fürchtet wegen Ansu Fati um Spielzeit

Der Wiedereintritt von Ansu Fati in den Spielbetrieb soll Depay derweil verunsichern. Der Niederländer geht davon aus, dass ihm Spielzeit verwehrt werden könnte. Fati gab in der Supercopa sein Comeback und erzielte beim 2:3 nach Verlängerung gegen Real Madrid prompt einen Treffer.

Schließlich wären da noch die anhaltenden Gerüchte um Morata. Depay soll verärgert darüber sein, dass Xavi intern auf einen Morata-Transfer drängt und deshalb einen Wechsel in Erwägung ziehen. Depay sei sich bewusst darüber, dass ihn Xavi nicht als Option für die Zukunft ansieht.

Auf die Funktionäre der Azulgrana kommt in den nächsten Wochen noch einiges an Arbeit zu. Zumindest in der Theorie wäre eine Option naheliegend: Juventus Turin soll sich wieder mit Depay befassen und könnte somit einen Deal aushandeln, in dem auch Morata eingebaut ist. Hierfür müsste aber zunächst Moratas Stammklub Atletico Madrid seine Zustimmung erteilen.