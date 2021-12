FC Barcelona : Memphis Depay will "Finale" gegen Bayern gewinnen

Der FC Barcelona reist am Mittwoch als Außenseiter zum Duell mit dem FC Bayern. Memphis Depay (27) will die Partie nichtsdestotrotz mit einem Sieg beenden.

Barcelona geht mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf Benfica Lissabon als Gruppenzweiter in den letzten Spieltag, allerdings haben die Katalanen den direkten Vergleich gegen ihren Verfolger verloren. Sollten die Portugiesen gegen Dinamo Kiew gewinnen, benötigt Barça bei den Bayern einen Sieg, um nicht das erste Mal seit über einem Jahrzehnt in der Champions-League-Gruppenphase auszuscheiden.

Depay glaubt an den Erfolg. "Wir müssen daran glauben, wir sind Barcelona. Natürlich ist es möglich", unterstreicht der 27-Jährige, der zudem die Leistung bei der 0:1-Pleite Betis Sevilla am vergangenen Wochenende in der Primera Division kritisierte: " Das war nicht gut genug, aber wir müssen mental umschalten, denn das nächste Spiel steht an."