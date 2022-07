FC Barcelona Memphis Depay will nicht zu den Spurs - Tauschgeschäft mit LaLiga-Klub?

Die Tottenham Hotspur intensivieren offenbar ihr Interesse an Memphis Depay (28), die Spurs sind Medienberichten zufolge bereit, die Ablöseforderung des FC Barcelona für die Niederländer zu erfüllen. Memphis will aber angeblich nicht zu den Spurs.

Tottenham hat in Clement Lenglet bereits einen Spieler des FC Barcelona verpflichtet. Der Innenverteidiger wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Trainer Antonio Conte hat dem Vernehmen nach in Memphis einen weiteren Spieler der Katalanen als Neuzugang ins Visier genommen.

Nach Angaben der spanischen Zeitung Sport sind die Nord-Londoner bereit, die Ablöseforderung des FC Barcelona in Höhe von 20 Millionen Euro zu erfüllen. Memphis habe aber kein Interesse an einem Wechsel zu Tottenham, obwohl die Spurs in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sind.