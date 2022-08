FC Barcelona Memphis will Barça trotz Lewy, Raphinha, Aubameyang und Co. nicht verlassen

Memphis Depay (28) hat beim FC Barcelona viele Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen. Dem Niederländer droht ein Jahr mit wenig Spielzeit. Dennoch denkt der 28-Jährige nicht an einen Vereinswechsel.

Memphis hat nach wie vor kein Interesse an einem Abschied vom FC Barcelona. Das hat der niederländische Nationalstürmer laut der Fachzeitung Sport gegenüber seinen Mannschaftskollegen deutlich gemacht. "Auch wenn sechs Stürmer kommen, ich mache weiter", soll Memphis Depay gesagt haben.

Memphis will Vertrag bis 2023 erfüllen

Laut Sport zeigt Memphis kein Verständnis dafür, dass er das Camp Nou nach nur einem Jahr verlassen soll, zumal er sich bei seiner Verpflichtung im Sommer 2021 auf den Sparkurs der Katalanen eingelassen hat, statt besser dotierte Angebote anzunehmen. Memphis will in sein letztes Vertragsjahr gehen und setzt darauf, Barça-Trainer Xavi Hernandez von sich zu überzeugen.

Memphis trifft, während Lewandowski auf ein Tor wartet

In der Saisonvorbereitung konnte der ehemalige Eindhovener durchaus Werbung in eigener Sache machen. Während Superstar-Neuzugang Robert Lewandowski trotz zahlreicher Chancen noch auf sein Tordebüt für Barça wartet, traf Depay gegen die Red Bulls aus New York (2:0) und Inter Miami (6:0) jeweils einmal.