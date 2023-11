"Ihr lügt schon wieder": Lionel Messi bestreitet Gespräch mit Laporta

Laut dem spanischen Twitch-Sender Jijantes FC soll es im Rahmen der Ballon d’Or-Verleihung am Montag in Paris zu einem Gespräch zwischen Lionel Messi (36) und Barça-Präsident Joan Laporta (61) gekommen sein. Der argentinische Weltstar dementierte die Berichte daraufhin spöttisch in den sozialen Medien.