Messi oder Cristiano Ronaldo? LaLiga-Legende hat klare Meinung

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo lieferten sich jahrelang heiße Duelle in der Primera Division - Foto: / Getty Images

"Für mich ist es Messi", sagt der uruguayische Nationalspieler gegenüber ESPN auf die Frage, wer der bessere Spieler sei. "Messi ist schwieriger zu verteidigen als Cristiano Ronaldo." Der Argentinier sei einzigartig, auch in Sachen Spielübersicht.

Diego Godin spielte 12 Jahre in LaLiga

Diego Godin (36) kennt die Primera Division bestens, er spielte von 2007 bis 2010 für Villarreal, im Anschluss neun Jahre für Atletico Madrid. Mit Messi und Cristiano Ronaldo lieferte sich der Rekordnationalspieler Uruguays (161 Einsätze) viele Duelle.

Lionel Messi kickte bis 2021 in der Primera Division, spielt seitdem bei Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo verabschiedete sich 2018 nach neun Jahren bei Real Madrid aus LaLiga und heuerte bei Juventus Turin an. 2021 zog er zu Manchester United weiter. Mittlerweile spielt der fünffache Weltfußballer in Saudi-Arabien.