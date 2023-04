Messi-Rückkehr: Barça winkt unvorstellbares Umsatzplus

In der Saison 2021/2022 machte Barça einen Umsatz von 638 Millionen Euro. Mit Messi im Verein könnte das Ergebnis demnach durch Mehreinnahmen im Bereich Merchandising, Ticketing und Sponsoring um bis zu 210 Millionen Euro höher ausfallen.

Barça arbeitet an einer Rückkehr von Lionel Messi, obwohl der Weltmeister Ende Juni bereits 36 Jahre alt wird. Die Blaugrana wollen den Superstar, der bei der Weltmeisterschaft 2022 seine Extraklasse einmal mehr unter Beweis stellte, nicht nur aus sportlichen Gründen zurück.

Messi sorgte für viel Umsatz beim FC Barcelona

Der siebenmalige Weltfußballer sorgte nach Informationen von Mundo Deportivo vor der Corona-Pandemie, als Barça beinahe 900 Millionen Euro umsetze, für Einnahmen zwischen 250 bis 300 Millionen pro Jahr. Das hat MD von Quellen aus dem ehemaligen Barça-Vorstand in Erfahrung gebracht.

Ob Messi tatsächlich nach Barcelona zurückkehren wird, steht aktuell noch in den Sternen. Fakt ist: Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft in zwei Monaten aus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Chancen auf eine Verlängerung in den vergangenen Wochen gesunken.

Barça hingegen soll gute Karten im Messi-Poker haben. Die Katalanen um Sportdirektor Mateu Alemany haben dem Südamerikaner dem Vernehmen nach einen Zweijahresvertrag mit einem jährlichen Bruttogehalt von 25 Millionen Euro angeboten - ein Bruchteil der Summe, die man durch Messis Rückkehr einnehmen würde.

