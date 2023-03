Messi zurück zu Barça? Liga-Boss Tebas nennt die Voraussetzung

Lionel Messi (35) wird seit Wochen mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Liga-Boss Javier Tebas würde den siebenmaligen Weltmeister gerne wieder in Spanien sehen, allerdings müsse Barça dafür die nötigen Voraussetzungen schaffen.

Barça konnte sich seinen prominentesten Spieler nicht mehr leisten. Messi wechselte ablösefrei nach Paris. In der Gerüchteküche wird heiß über eine Rückkehr des gebürtigen Argentiniers nach Barcelona diskutiert. Auch Javier Tebas beteiligt sich an den Spekulationen. Der Ligaboss würde ein Comeback Messis durchaus begrüßen.

Allerdings mahnt Tebas: "Wenn Barça ein Gehaltsvolumen von 400 Millionen Euro erreicht, dann können sie ihn unter Vertrag nehmen." Aktuell soll das Gesamtgehalt des Barça-Kaders bei über 600 Millionen Euro liegen. Laut Tebas muss Barça seine Personalkosten um 200 Millionen Euro senken.

Leo Messi ablösefrei zu haben

Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft am 30. Juni dieses Jahres aus. PSG will das Papier verlängern, La Pulga soll aber auch wegen des erneuten Achtelfinal-Aus der Champions League große Zweifel an einer Zukunft in Paris hegen. Laut des portugiesischen Journalisten Pedro Almeida plant Messi eine Rückkehr ins Camp Nou. Seine Gehaltsvorstellungen wolle Messi drastisch senken, um das Comeback zu ermöglichen.

Verwendete Quellen: mundodeportivo.com