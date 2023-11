Barça und Real Madrid kloppen sich um nächstes Brasilien-Talent

Fußballtalente gibt es in Brasilien wie Sand am Meer. Obwohl sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona mit Endrick (17) beziehungsweise Vitor Roque (18) in den vergangenen Monaten schon saftig im Talente-Pool der Südamerikaner zugeschlagen haben, jagen sie bereits den nächsten Rohdiamanten.

Der Kampf zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona um die begehrtesten Talente Brasiliens ist schon eine Tradition für sich. Die Katalanen stachen den Klub aus der Hauptstadt im Jahr 2013 im langen Werben um Neymar (31) aus, der damals als Edeltechniker vom FC Santos als zukünftiger Weltfußballer galt.

Real Madrid rächte sich einige Jahre später und funkte den Katalanen sowohl bei Vinicus Junior (23) als auch bei Rodrygo Goes (22) dazwischen, als schon alles mit dem FC Barcelona abgemacht schien. Beide führen inzwischen die Offensive der Königlichen an.

Endrick und Vitor Roque schon eingetütet

Vor knapp einem Jahr haben die Blancos die Verpflichtung von Endrick (17) eingetütet, der schon bevor er überhaupt einen Fuß auf den Rasen eines Profispiels gesetzt hatte, von halb Europa, auch von Barcelona, umworben wurde. 35 Millionen Euro fix Ablöse und 25 Mio. an möglichen Bonuszahlungen sind für den Mittelstürmer zu Palmeiras geflossen und das, obwohl das Juwel erst im kommenden Sommer, sprich anderthalb Jahre nach der offiziellen Verkündung, in die spanische Hauptstadt kommt.

Endricl (r.) gab dem FC Barcelona einen Korb - Foto: A.RICARDO / Shutterstock.com

Der FC Barcelona trauerte dem verpassten Transfer jedoch nicht lange hinterher und angelte sich stattdessen im Sommer in einer ähnlich hohen Preisregion Vitor Roque (18), der für Athletico Paranaense ebenfalls im Sturmzentrum die Abwehrreihen auseinander hebelt.

Estevao wirbelt bei U17-WM

Bei der U17-Weltemeisterschaft in Indonesien sorgt indes Estevao (16) mit drei Toren und drei Vorlagen für Furore. Für die Profis von Palmeiras hat der Rechtsaußen zwar noch keine einzige Pflichtspielminute absolviert, trotzdem buhlen laut der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo erneut sowohl Real Madrid als auch Barcelona um die Dienste des 16-Jährigen.

Real Madrid wurde schon vorstellig

Dem Bericht zufolge hat Real Madrid am Dienstag Kontakt mit Palmeiras aufgenommen, um sich über die Situation von Estevao zu erkundigen, der dem Vernehmen nach eine astronomische Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro besitzt. Im Werben um Estevao spricht für die Galacticos, dass sie mit Endrick bereits einen Palmeiras-Spieler an der Angel haben, der seinem Landsmann einen Wechsel in die spanische Hauptstadt schmackhaft machen könnte. Außerdem hat Real Madrid eine nahestehende Agentur, die bereits in der Vergangenheit mit Vinicius Junior zu tun hatte, als Vermittler angeboten.

Estevao ("Messinho") soll Barça-Fan sein

Problem aus Sicht der Königlichen jedoch: Estevao trägt den Spitzname Messinho, da er, wenngleich Vergleiche in dieser Größenordnung immer schwierig sind, einen ähnlichen Spielstil wie Lionel Messi (36) hat und bekennender Barça-Fan sein soll.

Die Katalanen haben dadurch dem Vernehmen nach aktuell die Nase vorn, allerdings wurde auch Vinicus eine Vorliebe für den FC Barcelona nachgesagt. Der Linksaußen wechselte schlussendlich dennoch zu Real Madrid.

Zahlreiche Topklubs interessiert

Neben den beiden LaLiga-Klubs sollen auch Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea und Paris Saint-Germain ein Auge auf Estevao geworfen haben, der bis 2025 allerdings für keinen Verein in Europa spielberechtigt ist, da er die Vollendung seines 18. Lebensjahres abwarten muss.

Für die spanischen Klubs spricht bei südamerikanischen Talenten jedoch im Vergleich zu PSG und den Premier-League-Vereinen generell, dass die Kultur, die Sprache und das Klima des Landes besser zur Heimat der Spieler passen.

