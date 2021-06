FC Barcelona : Mikkel Damsgaard: Barça hat Auge auf Shootingstar der Dänen geworfen

Der phänomenale 4:1-Erfolg am letzten Gruppenspieltag gegen die russische Auswahl katapultierte Dänemark auf den 2. Tabellenplatz der Gruppe B und garantierte gleichzeitig die Teilnahme am Achtelfinale. Dort machten die Dänen kurzen Prozess mit Wales (4:0). Besonders heraus stach in den letzten Spielen Mikkel Damsgaard, der die Begehrlichkeiten mehrerer Topklubs weckt.