FC Barcelona Miralem Pjanic: Ex-Verein fragt bei Barça an



Tobias Krentscher

Miralem Pjanic (32) hat beim FC Barcelona zwar noch einen Vertrag bis 2024, gebraucht wird der Bosnier aber nicht. Da könnte ein Angebot seines Ex-Vereins gerade recht kommen. App laden

Foto: / Getty Images

Kehrt Miralem Pjanic in die Ligue 1 zurück? 2004 war er aus Luxemburg in die Jugendabteilung des FC Metz gewechselt. Vier Jahre später ging es für den Pjanic zu Olympique Lyon, wo er bis 2011 unter Vertrag stand, ehe er über Italien (AS Rom, Juventus Turin) 2020 zum FC Barcelona übersiedelte. Bei den Katalanen spielte der Freistoßspezialist aber keine Rolle unter Ronald Koeman, es folgte eine Leihe an Besiktas. Seit dem 1. Juli 2022 ist Pjanic zurück bei Barça, Coach Xavi Hernandez hat aber dem Vernehmen nach keine Verwendung für den Routinier.

Laut Gerard Romero könnte es Pjanic zurück nach Lyon ziehen. Der ehemalige Serienmeister hat dem spanischen Journalisten zufolge Interesse an einer Verpflichtung des 32-Jährigen. Eine Offerte soll bereits eingegangen sein.

Olympique Lyon will wieder nach oben Lyon will nach einer Saison zum Vergessen unter seinem neuen Eigentümer John Textor (kaufte den Klub im Juni 2022 von Jean-Michel Aulas; Aulas bleibt vorerst Präsident) zurück in die Europokal und an die Spitze der Ligue 1. In Alexandre Lacazette (zuletzt FC Arsenal) und Corentin Tolisso (zuletzt FC Bayern) holte die Lyonnais bereits zwei verlorene Söhne zurück nach Frankreich, Pjanic könnte folgen.