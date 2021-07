FC Barcelona : Miralem Pjanic: Inter Mailand oder Juventus Turin?

Miralem Pjanic hat sich Medienberichten zufolge damit abgefunden, dass seine Zeit beim FC Barcelona in diesem Sommer endet. Der Bosnier strebt eine Rückkehr nach Italien an. Vor allem zwei Vereine machen ihm schöne Augen.

Wie die Sporttageszeitung AS berichtet, zeigt nicht nur Pjanics Ex-Verein Juventus Turin Interesse an einer Rückkehr des Spielmachers in die Serie A, auch Inter Mailand buhlt um dessen Unterschrift.

Im zentralen Mittelfeld der Nerazzurri gibt es durchaus Bedarf für einen hochkarätigen Neuzugang. Christian Eriksen darf mit einem Defibrillator-Implantat nicht mehr in Italien spielen.

Zudem riecht es bei Marcelo Brozovic nach einer Trennung. Der Kroate will seinen 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Daher könnte Inter in diesem Sommer zum Verkauf des 28-Jährigen gezwungen sein.