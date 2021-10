FC Barcelona : Miralem Pjanic löscht Beitrag über Koeman schnell wieder - doch da ist es schon zu spät

Miralem Pjanic wurde Ronald Koeman während ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona nicht die beste Beziehung nachgesagt, was vor allem vonseiten des Mittelfeldspielers ausging. Seine fragwürdige Reaktion auf die Entlassung des Niederländers ist schnell verschwunden.

"Das Internet vergisst nie", ist ein Spruch, der in der heutigen Zeit gerne mal angewandt wird. So auch im nachfolgenden Fall. In einer Story bei Instagram hatte Miralem Pjanic mit den Worten, man müsse wissen, "wenn man den Scheiß loslassen muss", auf die Entlassung von Ronald Koeman reagiert. Den Beitrag hatte er kurz nach Veröffentlichung gelöscht.

Und weil Pjanic sein Image nicht beschädigt wissen will, postet er wenig später eine veränderte Form. "In einer Welt, in der alle Augen auf ihre Bildschirme gerichtet sind, ist es sehr leicht, jemanden falsch zu zitieren und aus dem Zusammenhang zu reißen", schreibt Pjanic.