FC Barcelona : Miralem Pjanic: PSG wirft seinen Hut in den Ring

Paris Saint-Germain ist nach Informationen des französischen Onlineportals LE10SPORT an einer Verpflichtung Pjanics interessiert, der 31-Jährige soll demnach das zentrale Mittelfeld von Coach Mauricio Pochettino (48) verstärken.

Miralem Pjanic (Vertrag bis 2024) war im vergangenen Sommer per Tausch-Deal von Juventus Turin ins Camp Nou gewechselt. Die Bianconeri legte noch knapp zehn Millionen Euro obendrauf und erhielten im Gegenzug die Transferrechte an Arthur.

Pjanic spielte aber nur eine untergeordnete Rolle bei Barça. Coach Ronald Koeman vertraute lieber Youngster Pedri (18) an der Seite der gesetzten Sergio Busquets und Frenkie de Jong. Auch Eigengewächs Ilaix Moriba zog in der Gunst Koemans an Pjanic vorbei.