Primera Division Miralem Pjanic reist vorzeitig aus dem Barça-Camp in Miami ab

Der FC Barcelona bereitet sich in den USA auf die neue Saison vor. Miralem Pjanic wird nicht mehr länger zum Teil der übenden Gruppe gehören.

Wenige Tage nach der Ankunft in Miami packt Miralem Pjanic schon wieder seine Sachen. Sportliche Gründe sind hierfür aber nicht ursächlich, schließlich hat der Leihrückkehrer beim FC Barcelona bis jetzt einen besonders guten Eindruck hinterlassen.

Pjanic tritt die vorzeitige Rückreise nach Europa an, weil seine Frau Josepha das zweite gemeinsame Kind erwartet. Im französischen Nizza wartet die kleine Familie auf den nächsten Zuwachs. Dem ersten Test gegen Inter Miami am Mittwochmorgen europäischer Zeit wird Pjanic aufgrund des freudigen Ereignisses also fernbleiben.