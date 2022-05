Primera Division Miralem Pjanic sieht sich noch "zwei Jahre" bei Barça

Um Miralem Pjanic hatte es in den letzten Wochen reichlich Wechselspekulationen gegeben. Einen Abgang vom FC Barcelona zieht er aber nicht ernsthaft in Erwägung.

Miralem Pjanic spielt nicht mit dem Gedanken, den FC Barcelona in diesem Sommer zu verlassen. "Im Moment kann ich mir vorstellen, noch zwei Jahre in Barcelona zu bleiben und meinen Vertrag zu erfüllen. Wir werden sehen. Man soll nie nie sagen", sagt Pjanic im Gespräch mit La Repubblica.

Rechtzeitig zum Vorbereitungsstart auf die neue Saison wird Pjanic wieder am Ciutat Esportiva Joan Gamper zugegen sein, um sich mit der Mannschaft einzugrooven. In Barças Kader ist aber eigentlich gar kein Platz für den 32-Jährigen, der die vergangene Spielzeit bei Besiktas verbrachte, in Istanbul aber nicht wirklich überzeugen konnte.

Barça dürfte in den nächsten Wochen auf einen Abgang drängen, entweder erneut per Leihe oder via festem Verkauf. Pjanics Vertrag ist noch langfristig bis 2024 datiert, zuletzt gab es Gerüchte über eine mögliche Rückkehr in die Serie A.