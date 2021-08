Juventus Turin : Miralem Pjanic verzichtet für Juve-Wechsel auf 20 Prozent

Miralem Pjanic will Barcelona nach einem Jahr zum Vergessen mit nur wenig Spielzeit verlassen. Der Bosnier strebt ein Comeback im Juve-Trikot an. Für die Bianconeri kickte er bereits von 2016 bis 2020.

Laut Mundo Deportivo wurde am Wochenende am Rande des Spiels um den Gamper-Pokal zwischen den Präsidenten Joan Laporta und Andrea Agnelli auch über Pjanic gesprochen. Alles deutet darauf hin, dass Pjanic bis 2022 an Juventus verliehen wird.

Laut der Zeitung Sport soll die geplante Leihe per Option bis 2023 verlängert werden können. Pjanics Anschlussvertrag beim FC Barcelona ist noch bis 2024 gültig. Um den Deal zu ermöglichen, verzichtet Pjanic dem Vernehmen nach auf 20 Prozent seines derzeitigen Gehalts.