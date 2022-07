Primera Division Mit Robert Lewandowski bei Barça? Ferran Torres: "Natürlich!"

Die sich nahezu täglich wechselnden Strömungen im Poker um Robert Lewandowski werden natürlich auch von den Stars des FC Barcelona registriert. Ferran Torres kann es kaum erwarten, den Superstar künftig mit Pässen und Flanken zu füttern.

Auf die Frage, ob er gerne mit Lewandowski spielen würde, antwortete Torres am Donnerstag ganz offen: "Natürlich!" Von der Qualität und Leistung her würde der polnische Fußballer in Barcelona sehr gut ankommen.