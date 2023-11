Mit Underdog-Team auf Erfolgskurs: Barça beobachtet brasilianischen Shootingstar Savio

Der gerade mal 19-Jährige passt darüber hinaus durch sein junges Alter perfekt in das Beuteschema eines Spielers mit hohem Entwicklungspotenzial und wäre zumindest aktuell für den finanziell gebeutelten spanischen Meister vom Marktwert her noch zu stemmen.

Der Offensivspieler gehört zu den Entdeckungen der laufenden Spielzeit und weist in LaLiga drei Tore und vier Vorlagen in elf Spielen auf. Zu seinen großen Stärken gehören seine technischen Qualitäten, sein Torabschluss sowie seine Variabilität was die Positionen im Angriff betrifft.

Allerdings muss man dabei beachten, dass Savinho sich unter der Fittiche der City Football Group, einer Holding-Gesellschaft, die mehrere Fußballklubs unter sich vereint und miteinander vernetzt, darunter auch Manchester City, befindet. Dadurch hat der amtierende Triple-Sieger besonders kurze Verhandlungswege, sollte er sich für Savio interessieren.

Kam bei PSV nicht zum Zug

Der brasilianische U20-Nationalspieler wechselte erst im Sommer 2022 von Atletico Mineiro für 6,5 Millionen Euro nach Europa zum französischen Verein Troyes, der aktuell in der Ligue 2 spielt, wurde allerdings noch im selben Transferfenster zu PSV Eindhoven verliehen. Bei den Niederländern fand der 19-Jährige allerdings kaum statt und absolvierte nur acht Pflichtspiele für die Profimannschaft.

Savio wurde daraufhin in diesem Sommer direkt an Girona weiterverliehen, die ebenso wie Stammklub Troyes, an den er vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, zu der City Football Group gehören. Beim aktuellen Tabellenzweiten in LaLiga ist der Youngster nun im europäischen Fußball angekommen und spielt sich in den Fokus der Topklubs.

Verwendete Quellen

sport.es