Inter Miami statt Barça: Lionel Messi spricht über Wechsel-Entscheidung

Lionel Messi heuert in den USA an - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

Lionel Messi (35) wird Europa in diesem Sommer nach 23 Jahren den Rücken kehren. Der Weltmeister geht fortan für Inter Miami auf Torejagd. Seine erste Wahl war der US-Klub aber offenbar nicht.

"Bei Inter Miami unterschreiben? Mir geht es gut damit, auch wenn die Idee am Anfang anders war", räumte Messi gegenüber der spanischen Tageszeitung Sport ein. "Wir sind mit der getroffenen Entscheidung zufrieden, vorbereitet und freuen uns auf die neue Herausforderung."

Messi selbst strebte wohl ebenfalls eine Heimkehr ins Camp Nou an. Da dieses Vorhaben letztlich nur ein Wunschtraum blieb, prüfte der Angreifer seine weiteren Optionen und entschied sich für einen Wechsel in die Vereinigten Staaten. Ein Transfer, mit dem sich die Barça-Ikone inzwischen arrangiert hat.

Nachdem klar war, dass Messi seinen auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht verlängern wird, hatten Fußballromantiker gehofft, dass der Argentinier zum FC Barcelona zurückkehrt. Zumal die Katalanen hinter den Kulissen mit Hochdruck an der Realisierbarkeit des Transfers gearbeitet haben.

Barça-Abschied hinterließ Narben bei Lionel Messi

Bereits zu Beginn des Monats erklärte Messi im Übrigen, dass er stark an einer Heimkehr nach Barcelona interessiert war. Die Erinnerungen an seinen tränenreichen Abschied vor zwei Jahren hielten ihn schließlich jedoch zurück.

"Ich wollte unbedingt zu Barça zurückkehren, aber nachdem ich alles durchgemacht hatte und den Abgang erlebt hatte, wollte ich nicht noch einmal in der gleichen Situation sein", übte Messi im Gespräch mit der Sport und der Mundo Deportivo indirekte Kritik an den Verantwortlichen, die 2021 allen Bekundungen zum Trotz nicht in der Lage waren, ihren Star zu halten.

Lionel Messi will positiv in Erinnerung bleiben

In seiner bisherigen Karriere hat Messi alleine auf Vereinsebene über 30 Titel gewonnen. Wie er nun verriet, will er nach seinem Abschied aus Europa aber nicht nur als Sportikone vergöttert werden.

"Ich möchte als normaler, guter Mensch in Erinnerung bleiben, über die sportliche Seite hinaus und vor allem die Menschen, die mich kannten, wie zum Beispiel meine Teamkollegen, sollen sich an mich als guten Menschen erinnern", erklärte der Nationalspieler.

