Möglicher Barça-Abgang: Robert Lewandowski spricht Klartext

Die Vertragsgestaltung lässt grundsätzlich zu, dass Robert Lewandowski Barça schon 2025 verlassen könnte. So weit will es der Superstar aber gar nicht erst kommen lassen.

Über Robert Lewandowski wurde in den vergangenen Wochen so einiges berichtet. Vieles davon war sogar spektakulärer Natur. Dabei ging es unter anderem darum, dass der FC Barcelona ernsthaft in Erwägung ziehen soll, Lewandowski auf dem Sommertransfermarkt 2024 zum Verkauf anzubieten.

Die Hintergründe: Lewandowski ist zwar noch bis 2026 an Barça gebunden, plus Option auf eine weitere Saison. Sollte der Stürmer in der nächsten Saison weniger als 55 Prozent der Spiele absolvieren, endet Medienberichten zufolge die Zusammenarbeit allerdings vorzeitig. Darüber hinaus soll Lewandowskis Gehalt auf 32 Millionen Euro brutto ansteigen.

Robert Lewandowski will Barça nicht verlassen

Der 35-Jährige selbst hält jedenfalls nichts davon, Barça vorzeitig zu verlassen. "Ich fühle mich sehr gut. Ich weiß, dass alles gut gelaufen ist, nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch außerhalb. Wenn ich sehe, wie die Fans mich unterstützen. Ich habe das Gefühl, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin", sagt Lewandowski laut Marca.

Das Barça-Gehalt von Robert Lewandowski steigt zur neuen Saison an - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Jene Sätze lassen nicht darauf schließen, dass der Pole den Verein vorzeitig verlassen möchte. Es soll in der jüngeren Vergangenheit ja immer mal wieder ernsthafte Avancen aus Saudi-Arabien gegeben haben.

Lewandowskis Ausbeute ist im Vergleich zu seiner Debütsaison etwas bescheidener. Obwohl er drei von insgesamt 20 offiziellen Spielen verletzungsbedingt verpasst hat, kann Lewandowski acht Tore und vier Assists vorweisen. "Ich weiß, dass wir Barcelona sind und jeder von uns nicht nur erwartet, dass wir gewinnen, sondern auch, dass wir viele Tore schießen. Zu Beginn der Saison war nicht alles perfekt und wenn wir nicht viele Chancen kreieren, ist es natürlich schwierig, Tore zu erzielen."

