Mourinho jagt Barça-Verteidiger – er soll den "Verräter" ersetzen

Jose Mourinho startete seine Trainerkarriere einst als Assistent beim FC Barcelona. Viele Jahre später will sich der Portugiese nun Medienberichten zufolge bei den Katalanen bedienen und einen Verteidiger verpflichten.

Jose Mourinho (59) war nach dem jüngsten Unentschieden gegen Sassuolo stinksauer. Er warf einem seiner Spieler vor, seine Mannschaftskollegen durch eine mangelnde Einstellung zu verraten. Einen Namen nannte der Portugiese nicht, er kündigte aber an, dieser Spieler werde im Winter den AS Rom verlassen müssen.

Nach Informationen des Corriere dello Sport handelt es sich bei dem "Verräter" um Rick Karsdorp. Demnach wollen sich die Giallorossi im Januar von dem niederländischen Außenverteidiger trennen, obwohl er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.

Karsdorp kostete 16 Millionen

Karsdorp wechselte 2017 gegen eine Ablösezahlung in Höhe von 16 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam in Italiens Hauptstadt. Trotz einer zwischenzeitlichen einjährigen Ausleihe zurück an Feyenoord kommt der Niederländer auf 122 Pflichtspiele für die Roma. Macht Mourinho seine Ankündigung wahr, werden weitere Spiele im Roma-Dress nicht hinzukommen.

Hector Bellerin zum AS Rom?

Geht Karsdorp, muss natürlich Ersatz her. Dem spanischen Onlineportal Fichajes.net zufolge haben die Verantwortlichen bereits einen geeigneten Kandidaten in Barcelona ausgemacht. Sein Name: Hector Bellerin.