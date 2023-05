Muss Barça für Pierre-Emerick Aubameyang gar nichts zahlen?

Der FC Barcelona will wenn möglich Robert Lewandowski einen weiteren Stürmer an die Seite stellen, der die Vertretungsfunktion übernehmen könnte. Gut für den Finanzhaushalt: Pierre-Emerick Aubameyang könnte ablösefrei zurückkommen.

Aubameyang soll großes Interesse daran zeigen, nach Barcelona zurückzukehren und im Zuge dessen dazu bereit sein, auf große Teile seines Gehalts zu verzichten. Chelsea hatte schon im Januar versucht, Aubameyang endgültig aus dem Kader zu streichen. Der Afrikaner verweigerte jedoch einen Wechsel zum Los Angeles FC in die nordamerikanische Major League Soccer.

Die Gerüchte über eine Rückkehr ins Camp Nou halten sich aufgrund von Aubameyangs sportlicher Bedeutungslosigkeit im blauen Bezirk Londons schon länger. Laut dem Telegraph könnte Chelsea den 33-Jährigen in diesem Sommer ablösefrei ziehen lassen, die vertraglich geregelte Zusammenarbeit läuft noch bis 2024.

Plötzlich war er wieder da: Pierre-Emerick Aubameyang stand im Stadtderby gegen Arsenal (1:3) in der Startelf, wurde aber aufgrund einer schwachen Leistung schon zur Pausenhälfte in der Kabine gelassen. Beim FC Chelsea hat er keine Zukunft, womöglich aber beim FC Barcelona.

In dem halben Jahr, in dem Aubameyang bereits für Barça spielte, entstand schnell eine Symbiose. In 24 Pflichtspielen kam er auf 13 Tore. Wenn Barça hier ernst macht und die Konditionen stimmen, scheint ein Deal nicht ausgeschlossen. Oberste Priorität genießt zunächst allerdings die Rückkehr von Lionel Messi.

Aubameyang feiert mit Ex-Kollegen Clasico-Erfolg

Dass Aubameyang noch ein hervorragendes Verhältnis zu seinen ehemaligen Kollegen aus der katalanischen Metropole pflegt, zeigte er beim letzten LaLiga-Clasico. Nachdem Barça Real Madrid Mitte März 2023 mit 2:1 besiegt hatte, feierte der Gabuner gemeinsam mit seinen Ex-Kameraden in der Heim-Kabine des Camp Nou.

Verwendete Quellen

Telegraph