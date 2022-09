Primera Division Muss Barça lange auf Jules Kounde verzichten?

Barça ist in Sorge um Jules Kounde - Foto: / Getty Images

Jules Kounde ist am Donnerstag früh ausgewechselt worden. Es deutet sich an, dass der FC Barcelona erst mal ohne den Innenverteidiger auskommen muss.

Didier Deschamps bestätigte nach dem 2:0 Frankreichs in der Nations League gegen Österreich, dass Jules Kounde für das abschließende Spiel in Dänemark am Sonntag (20.45 Uhr) nicht einsatzfähig ist.

"Jules hatte ein Problem mit der Kniesehne und Mike (Maignan) ein Problem mit dem Wadenmuskel. Sie werden für das Spiel am Sonntag in Dänemark nicht zur Verfügung stehen", sagte Deschamps.

Laut dem katalanischen Radiosender RAC1 könnte es Kounde schlimmer erwischt haben, sogar von einem Riss ist die Rede – wohl in der Muskulatur. Eine Ultraschalluntersuchung am Freitag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.