Muss Ansu Fati doch noch gehen? Xavi garantiert keinen Barça-Verbleib

Wenige Startelfeinsätze in der vergangenen Spielzeit

Auch wenn Xavi ihn in der vergangenen Saison in nahezu allen La-Liga-Spielen einsetzte, durfte der Flügelspieler nur selten von Beginn an ran. Fati sammelte dennoch im Schnitt alle 125 Minuten einen Scorerpunkt, eine sehr beachtliche Quote, die dem Offensivspieler zusammen mit seiner guten Vorbereitung möglicherweise zu mehr Startelf-Einsätzen verhelfen könnten.

Man könnte seine geringe Startelf-Quote auch darauf zurückführen, dass er angesichts seiner zahlreichen schweren Verletzungen in der Vergangenheit ein dosiertes Jahr, in dem er behutsam aufgebaut wird, gebraucht hat.

Xavi: Öffentliche Rückendeckung für Dembele, aber nicht für Fati

Allerdings vermeidet Xavi anders als beim ebenfalls sehr verletzungsanfälligen Ousmane Dembele (26), der nun den Absprung zu PSG macht, ein Bekenntnis zu Fati und stellte immer wieder einen Abgang in den Raum.

Verwendete Quellen

