Xavi gibt Update zu Kounde und Lamine Yamal - Ärger über aberkanntem Siegtreffer

Im Auswärtsspiel gegen Granada ließ der FC Barcelona beim 2:2-Unentschieden zwei wichtige Punkte im Meisterschaftskampf liegen. Die Katalanen kamen nach einem Zwei-Tore-Rückstand nochmal ins Spiel zurück und erzielten in der Nachspielzeit sogar den vermeintlichen Siegtreffer. Das Kopfballtor von Joao Felix (23) wurde allerdings zurückgenommen, da der im Abseits stehende Ferran Torres (23) aktiv ins Spielgeschehen eingegriffen haben soll.

Barça-Coach Xavi Hernandez (43) haderte nach dem 2:2-Unentschieden gegen Granada mit den zwei verlorenen Punkten: "Wir haben total dominiert, wir hätten mehr verdient, aber wir können nicht so auf den Platz gehen. Wir hatten darüber gesprochen, dass sie aggressiv sind und dann liegst du nach 30 Sekunden 0:1 zurück.

Tor von Joao Felix wird aberkannt

Der 43-Jährige äußerte zudem sein Unverständnis über den aberkannten 3:2-Siegtreffer durch Joao Felix, bei dem Ferran Torres im Abseits stehend vermeintlich die Abwehr von Granada behindert hat. "Ferran ist in keiner Weise in den Treffer involviert, weil der Ball zwei Meter über ihn drüber segelt. Der vierte offizielle sagte mir, dass der Treffer aberkannt wird, weil Ferran den Ball berührt, das war aber gar nicht der Fall", motzte Xavi im Anschluss an die Partie.

Jules Kounde angeschlagen ausgewechselt

Der spanische Übungsleiter gab auch ein Update zum verletzt ausgewechselten Jules Kounde (24): "Es scheint nichts Ernstes zu sein", versicherte der Spanier, der ergänzte, dass auch Shootingstar Lamine Yamal (16) "einige Beschwerden" habe.