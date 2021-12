FC Barcelona : Nach Alves und Lenglet: Jordi Alba muss ebenfalls in Quarantäne

Der FC Barcelona muss im Ligaspiel gegen RCD Mallorca am kommenden Sonntag (21 Uhr) auf Jordi Alba verzichten. Der Linksverteidiger wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Am Montagabend hatten die Katalanen bekanntgegeben, dass Dani Alves und Clement Lenglet sich mit dem Virus angesteckt haben und das Abwehr-Duo in häusliche Isolation muss, am Dienstagmittag folgte die Verkündung des Testergebnisses von Jordi Alba.

Barça-Trainer Xavi Hernandez muss nun auf zehn Spieler verzichten. Neben den drei Covid-Positiven fehlen auch die verletzten Ansu Fati, Pedri, Memphis, Martin Braithwaite und Sergi Roberto sowie die gesperrten Sergio Busquets und Gavi.