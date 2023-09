Nach Ansu Fati und Clement Lenglet: Barça gibt auch Eric Garcia per Leihe ab

In der Saison 2023/24 wird Garcia für den FC Girona auflaufen. Dies bestätigte der spanische Erstligist auf der Nachrichtenplattform X (vormals Twitter). Der Innenverteidiger ist zunächst für eine Saison vom FC Barcelona ausgeliehen. Da sein Vertrag bei Barça noch bis Juni 2026 gültig ist, könnte der Abwehrspieler im nächsten Jahr also nach Katalonien zurückkehren.

Dort durchlebte Garcia seit seiner Ankunft im Sommer 2021 eine schwere Zeit. Der Iberer lief zwar insgesamt 70-mal für die Blaugrana auf, kam allerdings nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Zu namhaft war die Konkurrenz um Jules Kounde (24), Andreas Christensen (27) und Ronald Araujo (24).

Barça verleiht gleich drei Spieler am Deadline Day

Der FC Barcelona nutzte den Deadline Day derweil, um drei seiner Profis an andere Vereine zu verleihen. Neben Eric Garcia erwischte es außerdem noch Ansu Fati (20) und Clement Lenglet (28). Die beiden letztgenannten Spieler treten in den kommenden Monaten in der Premier League gegeneinander an. Während Fati für Brighton & Hove Albion auflaufen wird, verschlug es Lenglet zu Aston Villa.