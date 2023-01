Nach Rassismus-Attacke: Barça mit klarer Botschaft

Samuel Umtiti (29) wurde in der Serie A unlängst Opfer von rassistischen Anfeindungen. Sein Stammverein FC Barcelona verurteilt die Beleidigungen.

"Der FC Barcelona unterstützt Samuel Umtiti voll und ganz und bekräftigt seine uneingeschränkte Ablehnung aller Anzeichen von Gewalt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz", teilte der katalanische Branchenriese mit.

Umtiti ist seit dem vergangenen August von Barça an US Lecce verliehen. Nach Startschwierigkeiten stand der 29-Jährige beim italienischen Erstligisten in den letzten vier Partien auf dem Rasen, Lecce holte zehn Punkte.

Beim 2:1-Erfolg über Lazio Rom am Mittwoch kam es zum Eklat: Anhänger der Biancocelesti beleidigten Umtiti und dessen Mannschaftskollegen Lameck Banda rassistisch. Die Heimfans von Lecce hielten dagegen und feierten Umtiti lautstark.