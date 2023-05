Nach Barça-Ankunft: Xavi machte Thierry Henry eine klare Ansage

Barça legte die damals durchaus sehr hohe Ablösesumme von 24 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler auf den Tisch. Wortführer in der Kabine war Thierry Henry aber nicht. Der damals 29-Jährige musste sich hinter Xavi Hernandez und Co. anstellen.

Thierry Henry heuerte im Sommer 2007 beim FC Barcelona an, um mit den Blaugrana endlich seinen Traum vom Gewinn der Champions League wahr zu machen. 2006 war er mit dem FC Arsenal an den Katalanen im Königsklassen-Finale knapp gescheitert.

Thierry Henry brauchte bei Barça etwas Zeit

Es dauerte ein wenig, bis der Franzose ebenfalls ein Wörtchen beim FC Barcelona mitreden durfte. 2009 holte er mit Barça dann Meisterschaft, Copa del Rey, UEFA-Supercup, Supercopa de Espana und die Champions League. 2010 folgten weitere Titel (Supercopa de Espana, UEFA-Supercup, Meisterschaft).

Nach drei Jahren in der katalanischen Metropole verabschiedete sich der Stürmer aus Europa, heuerte in den Vereinigten Staaten von Amerika bei den New York Red Bulls an. Ende 2014 zog er einen Schlussstrich unter seine aktive Laufbahn. Zuletzt war er als Assistenztrainer der belgischen Nationalmannschaft angestellt. Derzeit arbeitet Thierry Henry als TV-Experte.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo