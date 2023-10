Nach Barça-Arbeitssieg gegen Porto: Xavi lobt Mentalität und gibt Update zu Lewandowski

Der FC Barcelona mühte sich am zweiten Spieltag der Champions League gegen den FC Porto zu einem 0:1-Auswärtssieg. Barça-Trainer Xavi Hernandez (43) gestand, dass sich seine Mannschaft gegen die Portugiesen schwergetan hatte, stellte aber die Wichtigkeit der gewonnenen drei Punkte in den Vordergrund. Der ehemalige Mittelfeldspieler gab außerdem ein Update zum noch in der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselten Robert Lewandowski (35).

Es war eine Begegnung, die möglicherweise schon eine Tendenz in Richtung Gruppensieg gegeben haben könnte. Der FC Barcelona und der FC Porto trafen am zweiten Spieltag der Champions League nach ihren Auftaktsiegen punktgleich mit drei Zählern im direkten Duell aufeinander.

Mit einem Tor von Ferran Torres (23) nach einem individuellen Fehler von Romario Baro (23) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnten die Katalanen das Spiel für sich entscheiden und befinden sich nun mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf Kurs Gruppensieg. Für den FC Barcelona ist es zudem der erste Auswärtssieg in der Königsklasse seit drei Jahren. Die Katalanen hatten damals im Oktober 2020 bei Juventus Turin in der Gruppenphase mit 0:2 gewonnen.

Xavi lobt Einsatz

"So ist die Champions League, es ist sehr schwer, aber die Mannschaft hat alles auf dem Platz gegeben, um die drei Punkte einzufahren", lobte Xavi den Einsatz seiner Spieler, wenngleich er auch gestand, dass es nicht Barças "bestes Spiel" war. Über den Verlauf der Partie sagte der 43-Jährige: "Es ist viel passiert, wir hatten schwierige Umstände. In der ersten Halbzeit waren wir gut, in der zweiten hätten wir das Spiel besser kontrollieren müssen."

Der spanische Übungsleiter merkte in diesem Zusammenhang jedoch an, dass "die balldominantesten Spieler verletzt zu Hause sitzen" und meinte dabei wohl die Mittelfeldstrategen Frenkie de Jong (26) und Pedri (20). Besonders der Niederländer hatte in diesem Saisonbeginn eine bestechende Form an den Tag gelegt, wird allerdings mit einer Knöchelverletzung noch mehrere Wochen ausfallen.

Kein langfristiger Ausfall von Lewandowski zu befürchten

Einen längeren Ausfall befürchtet Xavi bei Mittelstürmer Robert Lewandowski, der noch in der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste, hingegen nicht: "Er hat einen Schlag bekommen." Ob der Pole jedoch schon am kommenden Wochenende in der Liga gegen Granada wieder auf dem Platz stehen kann, ist noch ungewiss.

VAR nimmt Elfmeter für Porto zurück

Über den vom Videobeweis zurückgezogenen Handelfmeter für den FC Porto wollte sich Xavi hingegen nicht äußern. Schiedsrichter Anthony Taylor (44) hatte in der 78. Spielminute, nachdem der Ball Joao Cancelo (29) an den Arm gesprungen war, zunächst auf Strafstoß für Porto entschieden, nahm die Entscheidung nach Einschalten des VAR jedoch wieder zurück, weil der Kanadier Stepehen Eustaquio (26) die Kugel zuvor schon mit dem Arm gespielt hatte.

Über die zweite gelbe Karte von Gavi (19) in der Nachspielzeit sagte Barças Trainer indes: "Ich denke, es war ein Klärungsversuch, der Schiedsrichter hätte ihm den Platzverweis ersparen können."

Der FC Barcelona wird ohne den gesperrten Youngster am dritten Spieltag Schachtar Donezk empfangen, während der FC Porto beim noch punktlosen Royal Antwerp FC gastieren wird.

