Nach Barça-Aufforderung zum Rücktritt: LaLiga-Chef Javier Tebas reagiert

Barça will, dass Javier Tebas zurücktritt - Foto: / Getty Images

Der Streit um angebliche Zahlungen des FC Barcelona an den früheren Schiedsrichterfunktionär Jose Maria Enriquez Negreira spitzt sich zu. Barça fordert LaLiga-Chef Javier Tebas in einem Statement zum Rücktritt auf. Der will sich das nicht gefallen lassen.

In einem auf allen Kanälen verbreiteten Statement fordert Barça Tebas dazu auf, von seinem Amt zurückzutreten. In dem Kommunique steht unter anderem geschrieben:

"Diese Schlagzeile ist falsch", twittert Tebas. "Wir haben niemanden beschuldigt, die Nachricht selbst bestätigt es, indem sie darauf hinweist, was der Schriftsatz an die Staatsanwaltschaft sagte." Nach der Veröffentlichung dieser Informationen von La Vanguardia ging der FC Barcelona auf die nächste Ebene.

In der Causa Jose Maria Enriquez Negreira berichtet die Zeitung La Vanguardia von falschen Beweisen, die Javier Tebas gegen den früheren Schiedsrichterfunktionär vorgelegt haben soll. Der LaLiga-Chef ist außer sich.

"Angesichts der Tragweite der Informationen, die am heutigen Montag in La Vanguardia erschienen sind und durch die der Präsident von LaLiga, Javier Tebas, mit der Vorlage falscher Beweise bei der Staatsanwaltschaft in Verbindung gebracht wird, um unseren Verein zu belasten, möchte der FC Barcelona seine tiefe Empörung, Wut und Bestürzung zum Ausdruck bringen."

Explizit fordert Barça den Ligapräsident auf: "Allein schon wegen dieser Tatsache, dass er sich Befugnisse anmaßt, die ihm nicht zustehen, aber auch aus Gründen der Würde und des Respekts für das Amt des Liga-Präsidenten, sollte Herr Tebas von seinem Amt zurücktreten."

Tebas lässt diese Vorwürfe nicht lange auf sich sitzen, meldet sich wiederum auf seinem Twitter-Account zu Wort und postet ein Fax, das an die Zeitung versandt worden ist: "Daher sind wir weit davon entfernt, uns mit falschen Beweisen konfrontiert zu sehen (die einen Straftatbestand darstellen könnten, was bedeuten würde, dass der Artikel in Ihrer Zeitung mich verleumdet hätte)."