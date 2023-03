Nach Barça-Abschied: Hector Bellerin vor Rückkehr nach Spanien?

Bellerin wechselte im Januar von Barça zu Sporting Lissabon - Foto: / Getty Images

Rechtsverteidiger Hector Bellerin verließ den FC Barcelona im Januar in Richtung Portugal. Schon in drei Monaten könnte es den Spanier zurück in die Heimat ziehen.

Hector Bellerin heuerte im vergangenen Sommer beim FC Barcelona an - dem Verein seiner Jugend, den er 2011 in Richtung FC Arsenal verlassen hatte. Glücklich wurde der 28-Jährige im Camp Nou aber nicht. Barça-Trainer Xavi Hernandez (43) verzichtete meist auf das Eigengewächs, bevorzugte gelernte Innenverteidiger wie Jules Kounde und Ronald Araujo oder den gelernten Mittelfeldspieler Sergi Roberto auf der defensiven rechten Außenbahn. Bellerin und Barça einigten sich im Januar auf eine Trennung. Der Außenverteidiger heuerte bei Sporting Lissabon an. Beim portugiesischen Spitzenverein stand Bellerin in drei von sechs möglichen Ligaspielen in der Startformation. Zuletzt setzte ihn eine Verletzung außer Gefecht.

Hector Bellerin spielte zehn Jahre für den FC Arsenal - Foto: MDI / Shutterstock.com