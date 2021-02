FC Barcelona : Nach Barça-Pleite: Antoine Griezmann setzt sich in den Privatflieger

Griezmann und seine Kollegen erhielten nach den anstrengenden Wochen mit vielen Spielen zwei freie Tage von Ronald Koeman. Der 29-Jährige setzte sich laut MUNDO DEPORTIVO noch in der Nacht auf Donnerstag in ein Privatflugzeug und flog nach Frankreich.

Am Freitag versammelt der Barça-Coach seine Mannschaft wieder. Am Sonntag steht das LaLiga-Spiel gegen Cadiz (14 Uhr) an. Barça hat in LaLiga acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid und ein Spiel mehr absolviert.

Ob Griezmann an seinen freien Tagen den Disput mit Gerard Pique rekapituliert? Der Offensivakteur und Pique waren gegen PSG verbal aneinandergeraten. Es flogen Beleidigungen hin und her. Äußern zum Vorfall wollten sich beide Routiniers nicht.