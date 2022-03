FC Barcelona : Nach Barça-Traumstart: Ronaldo adelt Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang war beim 4:0 im Clasico gegen Real Madrid der King of the Match. Zwei Treffer erzielte selbst, den von Ferran Torres bereitete er per Hackenvorlage äußerst sehenswert vor.

Bei den Cules ist der ehemalige Dortmunder bereits zum Publikumsliebling aufgestiegen. Auch die brasilianische Fußballlegende Ronaldo Nazario ist angetan vom Wirken des gabunischen Nationalstürmers, der in elf Partien für Barça neun Tore erzielt hat.

