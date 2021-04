FC Barcelona : Nach Clasico-Pleite: Marc-Andre ter Stegen mit Kampfansage

"Eine schwierige Nacht", schrieb der deutsche Nationalkeeper nach der Pleite in der Hauptstadt auf TWITTER." Allerdings ist die Meisterschaft mit diesem Ergebnis noch nicht vorbei. Viele Spiele stehen noch aus und wir werden bis zum Ende kämpfen."

Barça liegt acht Spieltage vor dem Saisonende zwei Punkte hinter Tabellenführer Atletico Madrid und einen Zähler hinter Erzrivale Real Madrid auf dem dritten Tabellenplatz.

Bevor es in der Primera Division weitergeht, steht für Barça aber eine weitere Titelchance an. Gegen Athletic Bilbao am kommenden Samstag im spanischen Pokal. "Jetzt müssen wir uns auf das Finale der Copa del Rey konzentrieren, ein großer Moment für uns und unsere Fans. Força Barça."