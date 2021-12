FC Barcelona : Nach Covid-Ausfällen: Vier gute Nachrichten für Xavi

Pedri war in der vergangenen Saison der große Shooting-Star in der Primera Division. Bei Barça schwang sich der Youngster nach seinem Wechsel von Zweitligist Las Palmas unter Ronald Koeman auf Anhieb zum Stammspieler auf, debütierte in der Nationalmannschaft, spielte die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele.

In der laufenden Saison kommt der Regisseur erst auf vier Einsätze. Unter Xavi könnte Pedri nun in Kürze sein Debüt feiern – ebenso wie Ferran Torres (21), dessen Verpflichtung von Manchester City offiziell bestätigt wurde. Der spanische Nationalstürmer wird nach überstandenem Mittelfußbruch aber wohl erst in der Supercopa de Espana gegen Real Madrid (12. Januar) oder in LaLiga gegen Rayo Vallecano zum Einsatz kommen. Eher einsatzfähig dürften wohl Ansu Fati und Memphis Depay sein. Die beiden Angreifer absolvierten am Dienstag ebenfalls die Einheit mit der Mannschaft, wenn auch nur teilweise.