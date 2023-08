Nach Cristiano Ronaldo und Sadio Mane: Al Nassr will sich bei Barça bedienen

Cristiano Ronaldo wechselte im Januar in die Wüste - Foto: / Getty Images

Al Nassr hat in den vergangenen Monaten für mehrere Paukenschläge in der Fußballbranche gesorgt. Zunächst verpflichtete der Klub aus Saudi-Arabien Cristiano Ronaldo, wenige Monate später folgte Sadio Mane. Jetzt soll ein Profi des FC Barcelona ebenfalls den Weg in den Al-Awwal Park finden.