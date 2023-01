Nach Debüt: Barça will mit Offensiv-Perle (18) verlängern

Angel Alarcon (18) absolvierte in der vergangenen Woche sein Profidebüt für den FC Barcelona. Offenbar sind die Verantwortlichen mit dem jungen Angreifer zufrieden, Medienberichten zufolge treiben die Blaugrana eine Vertragsverlängerung voran.

Wie Mundo Deportivo berichtet, bemüht sich Barça, den aktuell bis zum 30. Juni 2023 gültigen Vertrag mit Angel Alarcon zu verlängern. Der Linksaußen wird seit 2018 bei Barça ausgebildet, er kam aus der Jugend von Stadtrivale Espanyol.

Seit zweieinhalb Jahren ist Angel Alarcon in der U19 des Rekord-Pokalsiegers eingeschrieben. Für die zweite Mannschaft Barça Atletic kommt der Linksaußen auf sechs Partien. Sein Profidebüt feierte er jüngst im Achtelfinale der Copa del Rey.

Angel Alarcon gibt Profidebüt für FC Barcelona

Gegen AD Ceuta wurde er 10 Minuten vor Spielende eingewechselt. Am vergangenen Wochenende stand der flexible Flügelstürmer in Abwesenheit der gesperrten Stürmer Robert Lewandowski und Ferran Torres erstmals im Kader der Katalanen in der Primera Division. Gegen Getafe (1:0; Tor: Pedri) wurde der Youngster aber nicht eingesetzt.