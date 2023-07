Nach Vitor Roque: Barça hat das nächste Brasilien-Supertalent auf dem Zettel

Brasilianische Toptalente gibt es wie Sand am Meer. Der nächste, der nun in den Blickpunkt der europäischen Topklubs geraten ist, ist Estevao William Almeida de Oliveira Gonçalves (16), besser bekannt unter dem Spitznamen Messinho.

Diesen hat er in Anlehnung an keinen geringeren als der argentinischen Legende Lionel Messi (36) bekommen - aufgrund der ähnlichen Spielweise. Seit 2018 spielt Messinho in den Nachwuchsmannschaften von Palmeiras, die in ihrer Profimannschaft den zukünftigen Real Madrid-Stürmer Endrick (16) unter Vertrag haben.

Deco gilt als großer Fan

Deco (45), der derzeitige Sportdirektor von Barça und ehemalige Berater des Klubs in Brasilien, hat laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo schon seit einiger Zeit ein Auge auf Messinho geworfen. Wie bei Vitor Roque hat Deco das Bündnis mit Andre Cury, der auch der Berater von Estevao ist und als ehemaliger Angestellter der Katalanen seinen Spielern grundsätzlich gerne das blau-rote Trikot überstreift, in der Hinterhand.