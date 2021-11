FC Barcelona : Nach der Entlassung: Koeman kommt Barça bei Abfindung nicht entgegen

Die Regentschaft von Ronald Koeman beim FC Barcelona endete vor wenigen Tagen mit dem Rausschmiss des Niederländers. Dieser möchte seinem Ex-Klub gegebenenfalls nun noch eins auswischen und zeigt in Bezug auf seine offene Auszahlung keinerlei Gnade.

Dem 58-Jährigen steht nach seiner Kündigung eine Abfindung in Höhe von 12 Millionen Euro zu. Und diese fordert er auch ein, wie sein befreundeter Journalist Lluis Canut dem Catalunya Radio verriet. "Er möchte alles bis auf den letzten Cent nehmen."

Dass Koeman die komplette Summe für sich selbst vereinnahmt, kann Canut aber nicht bestätigen. "Ich weiß nicht, ob in den 12 Millionen das enthalten ist, was er seinem technischen Team schuldet oder ob es nur für ihn ist, weil er in der letzten Saison wegen der Pandemie auf 45 Prozent seines Gehalts verzichtete."