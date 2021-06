FC Barcelona : Nach drei Knie-OPs: Ansu Fati macht endlich Fortschritte

"Ich möchte dem Verband und dem Trainer für die Einladung danken", erklärt der 18-Jährige. Er habe sich sehr darüber gefreut, seine Mannschaftskollegen zu sehen.

Der Seleccion, die in der Gruppenphase in Sevilla auf Schweden, Polen und die Slowakei trifft, drückt Ansu Fati die Daumen bei der Mission, den dritten EM-Titel nach Hause zu holen: "Ich wünsche ihnen viel Glück für das, was noch kommt und hoffe, dass wir die EM gewinnen können."