Supercopa de Espana : Nach Final-Pleite: Barça-Doppelpacker Antoine Griezmann stinksauer

"Uns geht es beschissen, wir sind wütend und verärgert... über alles", schimpfte der Franzose nach dem 2:3 gegen die Basken. Ein verlorenes Endspiel rufe enorm schlechte Gefühle hervor.

Der Weltmeister hatte die Blaugrana in der 40. Spielminute in Führung geschossen und nach dem Ausgleich von Oscar de Marcos (42.) für das zwischenzeitliche 2:1 gesorgt (77.). Barça brachte die Führung aber nicht über die Zeit, Asier Villalibre glich in der Schlussminute aus (90.).

"Da haben wir schlecht verteidigt, nicht miteinander geredet. Dies sind sehr wichtige Details, die das Spiel entscheiden können", so Griezmann über den späten Ausgleich, der Athletic Bilbao in die Verlängerung rettete.