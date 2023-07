Joao Felix erhält klare Ansage von Atleti - Leih-Wechsel zu Barça?

Joao Felix (23) sorgte für viel Aufsehen, als er jüngst öffentlich bekundete, dass er am liebsten für den FC Barcelona spielen würde. Seinem Noch-Arbeitgeber Atletico Madrid passte das überhaupt nicht. Das ändert aber nichts daran, dass die Spekulationen heiß laufen.

Das bedeutet im Wesentlichen: Entweder taucht Star-Berater Jorge Mendes (57) mit einem guten Angebot in den Büros von Atletico de Madrid auf, oder Joao Felix wird bei den Rot-Weißen bleiben, egal wie sehr er sich auch bemühen wird, seinen Abgang zu forcieren.

Der Portugiese, der bei seiner kurzen Leihe zum FC Chelsea keinen großen Erfolg hatte, ist sich darüber im Klaren, dass seine Zeit bei Atletico vorbei ist. Trainer Diego Simeone (53) plant ohne den teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte.

Joao Felix, mit 23 Jahren immer noch sehr jung, will wechseln. Die hohe Ablöse, die Atletico für ihn bezahlt hat, ist ein großes Hindernis. Die Madrilenen wollen einen großen Teil der mehr als 120 Millionen Euro, die sie in ihn investiert haben, wieder hereinholen.

Nur wenige Mannschaften können ähnliche Summen aufbringen. Zumal die Karriere von Felix bereits seit mehreren Jahren ins Stocken geraten ist und die Aktie des Portugiesen somit nicht gerade auf dem höchsten Stand ist. Ein erneuter Wechsel auf Leihbasis ist wieder eine weitere Option, allerdings müsste die Aufteilung der Gehaltskosten noch geklärt werden.

Joao Felix konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen

Joao Felix gehörte, als er noch als Teenager für Benfica Lissabon die portugiesische Liga aufmischte, zu den gefragtesten Talenten Europas.

Im Sommer 2019 bekam Atletico Madrid dann etwas überraschend für die eigene Rekordsumme von circa 127 Millionen Euro den Zuschlag für den Portugiesen und stieß damit hochkarätige Konkurrenten wie Manchester City aus. Felix schaffte es allerdings nicht, die Fußstapfen von Antoine Griezmann (32) auszufüllen, der im selben Sommer zum FC Barcelona gewechselt war.

In 131 Pflichtspielen für Atletico sammelte er 34 Tore und 18 Assists, bevor er in der vergangenen Rückrunde zum FC Chelsea verliehen wurde. Im völlig überfrachteten Kader der Londoner fand der Portugiese allerdings seinen Platz nicht endgültig. Jetzt ist er auf der Suche nach einem Verein, bei dem er zu dem Weltklassespieler heranreifen kann, den man in ihm gesehen hat.

Barça-Wechsel per Leih-Geschäft?

Dass Joao Felix tatsächlich bei seinem Wunschklub FC Barcelona unterkommt, gilt im Normallfall als unwahrscheinlich. Die Katalanen waren in den vergangenen Jahren tatsächlich mehrfach am Portugiesen interessiert, allerdings wäre das finanzielle Paket für den hoch verschuldeten Klub wohl aktuell kaum zu stemmen.

Die Sporttageszeitung AS bringt allerdings eine Leihe ins Gespräch. Demnach könne Joao Felix bis zum Saisonende bei Barça kicken, die Blaugrana sich zudem eine Kaufoption für den Sommer 2024 sichern. Atletico soll angeblich bereits grünes Licht gegeben haben, der Wechsel könne noch in der laufenden Woche über die Bühne gehen.

Verwendete Quellen

Sport, AS