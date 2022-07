FC Barcelona Nach Frenkie de Jong: Manchester United jagt nächsten Barça-Star

Alles in allem hätte Man United bei Sergino Dest leichteres Spiel als bei Frenkie de Jong. Zumal der US-Amerikaner nicht solche Vorbehalte gegen den Premier-League-Klub haben haben soll wie De Jong, der bisher partout nicht im Old Trafford spielen will. Unter anderem die Nicht-Teilnahme an der Champions League hindert den Mittelfeldmann daran, seine Zustimmung zum Wechsel zu geben.