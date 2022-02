FC Barcelona : Nach Garcia und Umtiti: Barça muss auch auf Clement Lenglet verzichten

Über die Länge der Ausfallzeit gab Barça wie gewöhnlich keine Auskunft. Medienberichten zufolge steht für den 26-Jährigen allerdings eine zwei bis dreiwöchige Zwangspause an.

Die Katalanen gaben am Donnerstag bekannt, dass sich der Innenverteidiger eine Verletzung im Bizeps des linken Oberschenkels zugezogen habe.

Damit fehlt Lenglet unter anderem am Sonntag im Spitzenspiel gegen Atletico Madrid (16:15 Uhr) und im katalanischen Derby bei Espanyol am 13. Februar (21:00 Uhr). Auch gegen Valencia (20.2) und in der Europa League gegen den SSC Neapel (17.2, 24.2) könnte Barça ohne den Franzosen auskommen müssen.

Garcia und Umtiti ebenfalls verletzt

Barça-Trainer Xavi muss bereits auf die beiden Innenverteidiger Eric Garcia und Samuel Umtiti verzichten. Ihm stehen nur noch Gerard Pique und Ronald Aurajo zur Verfügung.