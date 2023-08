Nach Guardiola-Ansage: Barça gibt erstes Angebot für Bernardo Silva ab

Pep Guardiola will Bernardo Silva unter keinen Umständen verlieren. Das hindert den FC Barcelona aber nicht daran, für seinen Wunschspieler zu bieten.

Es ist aber davon auszugehen, dass Barça in der kommenden Zeit nachlegen wird. Silva will unbedingt das Barça-Trikot tragen und sollte sich daher gegen eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags entscheiden, die ihm ManCity bald anbieten möchte.

Pep Guardiola: "Haben kein ordentliches Angebot bekommen"

"Wir brauchen ein ordentliches Angebot und wir haben kein ordentliches Angebot bekommen. Wenn sie ihn wollen, werden sie in ein Flugzeug steigen und mit unserem Sportdirektor sprechen", sagte ManCity-Trainer Pep Guardiola während einer Medienrunde.

Beim Community Shield gegen den FC Arsenal am Sonntag erhielt Silva standesgemäß ein Mandat in der Startelf, was nochmals untermauerte, dass Guardiola fest mit dem portugiesischen Nationalspieler plant.

