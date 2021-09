FC Barcelona : Nach Handschlag-Eklat: Thierry Henry verteidigt Lionel Messi

PSG wartet noch darauf, dass Messi den erhofften Mehrwert einbringt. Der Superstar hofft auf seinen ersten Treffer, eine Vorlage kann Messi ebenfalls noch nicht vorweisen. Henry ist davon überzeugt, dass Messis Zeit kommen wird.

"Es braucht Zeit, sich anzupassen - selbst für den besten Spieler der Welt", so Henry, der zwischen 2007 und 2010 in 89 Pflichtspielen Seite an Seite mit Messi für den FC Barcelona spielte. Wahrscheinlich erhält der Argentinier schon am Mittwoch (21 Uhr) im Auswärtsspiel gegen den FC Metz die nächste Chance.